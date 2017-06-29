فيديو| أيمن يونس: هؤلاء السبب في انهيار اللاعب المصري

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قال أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن لاعبي الكرة في مصر يىتعرضون لضغط كبير بسبب تلاحم المباريات، مشيرًا إلى أن محصلة ذلك ظهرت مؤخرًا في المباريات الأخيرة من انهيار بدني وذهني، سواء مع المنتخب أو مع الأندية التي تشارك في بطولتي إفريقيا.

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «اللعبة الحلوة» الذي يقدمه أحمد بلال، على قناة LTC، أن جميع اللاعبين الدوليين يعانون من إرهاق كامل، معلقًا: «المسؤولين عن الكرة في الجبلاية والأندية هما السبب في اللي بيحصل».

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وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من النتائج السيئة للكرة المصرية، بخسارة المنتخب الوطني أمام تونس، والأهلي أمام الوداد المغربي، والزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وسموحة أمام الهلال الأبيض السوداني.