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"صحة بورسعيد" تعلن درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لـ"30 يونيو"

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مصراوي Masrawy

"صحة بورسعيد" تعلن درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لـ"30 يونيو"

12:50 ص الخميس 29 يونيو 2017

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد ، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، استعدادًا للذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

قال الدكتور عادل تعيلب، مدير المديرية، إنهم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإدارات الصحية وغرف الطوارئ في ديوان عام المديرية ومرفق الإسعاف.

وأكد "تعيلب" توافر الأطقم الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية، بجانب ضخ كميات كافية من الأدوية ومستلزمات الطوارئ ودعم فرق الانتشار السريع من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان في مستشفيات المحافظة.

وأشار مدير المديرية إلي أنه شدد على توفير أرصدة كافية من الأكسجين وأكياس الدم، وضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف للتواجد في نقاط التجمع تحسبًا لأي طوارئ، وإنشاء غرفة طوارئ للشئون العلاجية وغرفة طوارئ أخرى للشئون الوقائية مع التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.

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