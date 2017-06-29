"صحة بورسعيد" تعلن درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لـ"30 يونيو"
"صحة بورسعيد" تعلن درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لـ"30 يونيو"
12:50 ص الخميس 29 يونيو 2017
ارشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد ، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، استعدادًا للذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.
قال الدكتور عادل تعيلب، مدير المديرية، إنهم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإدارات الصحية وغرف الطوارئ في ديوان عام المديرية ومرفق الإسعاف.
وأكد "تعيلب" توافر الأطقم الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية، بجانب ضخ كميات كافية من الأدوية ومستلزمات الطوارئ ودعم فرق الانتشار السريع من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان في مستشفيات المحافظة.
وأشار مدير المديرية إلي أنه شدد على توفير أرصدة كافية من الأكسجين وأكياس الدم، وضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف للتواجد في نقاط التجمع تحسبًا لأي طوارئ، وإنشاء غرفة طوارئ للشئون العلاجية وغرفة طوارئ أخرى للشئون الوقائية مع التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"صحة الأقصر": استمرار حالة الطوارئ بالمستشفيات حتى انتهاء احتفالات
-
مصرع قائد المنطقة الشمالية العسكرية وإصابة مرافقيه في حادث سير بالبحيرة
-
الأولى على دبلوم الـ 3 سنوات: "صلاة الفجر ودعم خطيبي سر تفوقي"
-
لتغيبهم عن العمل.. إحالة 61 من العاملين بمستشفيات المنوفية للتحقيق
إعلان
إعلان