حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

ألقت مروحية تابعة للشرطة قنبلتين على مقر المحكمة العليا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وشهدت عدة دول حول العالم سلسلة هجمات معلوماتية أبرزها الحكومة الهندية وشركات نفط وسيارات شهيرة، كما أجرت كوريا الشمالية اختبارا لمحرك صاروخ فضائي صغير في إطار مشروع لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات.

1 - مروحية تلقي "قنبلتين" على مقر المحكمة الفنزويلية العليا

المحكمة العليا في فنزويلا (أرشيفية)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن مروحية تابعة للشرطة ألقت قنبلتين على مقر المحكمة العليا في كراكاس وفتحت النار على مقر وزارة الداخلية، منددا بـ"اعتداء ارهابي".

وقال الرئيس الذي يواجه منذ الأول من أبريل تظاهرات للمطالبة برحيله ان هذا الهجوم يندرج في إطار حملة تستهدفه يشنها اليمين بدعم من واشنطن.

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2- سلسلة هجمات معلوماتية تضرب حكومات وشركات عالمية

شخص يستخدم لوحة مفاتيح خاصة بجهاز كمبيوتر (أرشيفية)

أعلنت الحكومة الهندية أن سلسلة من الهجمات المعلوماتية التي تضرب أجهزة الكمبيوتر عبر العالم أعاقت العمل في ميناء جواهرلال نهرو في مومباي، وهو أكبر ميناء بحري في البلاد.

وقالت وزارة النقل البحري الهندية في بيان إن صالة خاصة تديرها شركة النقل البحري الدنماركية "ميرسك" في ميناء جواهرلال نهرو تأثرت بفعل الهجوم. وأوضحت الشركة الدنماركية على حسابها على تويتر أن الهجوم أثر على "مواقع عدة ووحدات عمل".

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3- كوريا الشمالية اختبرت محرك صاروخ فضائي

اختبار صاروخي، والصورة وزعتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية

أفاد موقع الكتروني متخصص بشؤون كوريا الشمالية، بأن بيونجيانج اختبرت مؤخرا محرك صاروخ فضائي صغيرا في خطوة قال مسؤول أمريكي إنها تندرج في إطار مشروع لتطوير صاروخ بالستي عابر للقارات.

وقال مركز "38 نورث" التابع لجامعة جون هوبكينز في واشنطن انه ليس واثقا تماما من ان التجربة التي جرت في سوهاي، الموقع الكوري الشمالي المخصص لاطلاق صواريخ الى الفضاء الخارجي لوضع اقمار اصطناعية في المدار، كانت لاختبار محرك صاروخ بالستي عابر للقارات.

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4- القبض على ستة من أنصار داعش في حملة أوروبية لمكافحة الإرهاب

عناصر من الشرطة الإسبانية (أ ف ب)

ألقت سلطات الأمن في إسبانيا وألمانيا وبريطانيا القبض على ستة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في إطار حملة لمكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن المحققين تمكنوا من القبض على أربعة مشتبه بهم في مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية ومشتبه به في بريطانيا وآخر في ألمانيا.

وبحسب بيانات المحققين، ينتمي الأفراد الستة المقبوض عليهم إلى خلية تابعة لداعش. ودعم المشتبه بهم في رسائل فيديو متطرفة الجهاد والهجمات الانتحارية في أوروبا.

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5- الآلاف يحتجون في مدن هندية ضد هجمات تستهدف المسلمين

مظاهرات في الهند (أرشيفية)

شارك آلاف الأشخاص في عدة مدن هندية، في حملة احتجاجا على الهجمات الأخيرة ضد المسلمين في البلاد. وتم تدشين الحملة من خلال هاشتاج "نوت إن ماي نيم" أو (ليس باسمي) عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي نشرته مخرجة الأفلام الوثائقية سابا ديوان بعد مقتل مراهق مسلم طعنا في قطار يوم الخميس الماضي.

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