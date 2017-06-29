مرتضى: إعادة مباراة المقاصة أو عدم مشاركة الزمالك في الدوري الجديد

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هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعدم خوض فريقه للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، في حالة عدم إعادة مباراة مصر المقاصة.

وقال «مرتضى»، خلال تصريحاته لقناة LTC، إن مواجهة المقاصة ليست مجرد مباراة بـ3 نقاط، لأن فوز الزمالك بها، وحصوله على المركز الثاني ببطولة الدوري يجعله منافسًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وجوائزها المالية التي تبلغ نحو 6 ملايين دولار.

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وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن مجدي عبد الغني، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أخبره بموافقته على اعادة المباراة بعد الحكم القضائي، من خلال اتصال هاتفي بينهما، وأبلغه بموافقة أحمد مجاهد أيضًا.

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