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مرتضى: إعادة مباراة المقاصة أو عدم مشاركة الزمالك في الدوري الجديد

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مرتضى: إعادة مباراة المقاصة أو عدم مشاركة الزمالك في الدوري الجديد مرتضى: إعادة مباراة المقاصة أو عدم مشاركة الزمالك في الدوري الجديد

التحرير

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هدد ، رئيس نادي ، بعدم خوض فريقه للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز، في حالة عدم إعادة مباراة المقاصة.

وقال «مرتضى»، خلال تصريحاته لقناة LTC، إن مواجهة المقاصة ليست مجرد مباراة بـ3 نقاط، لأن فوز الزمالك بها، وحصوله على المركز الثاني ببطولة الدوري يجعله منافسًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وجوائزها المالية التي تبلغ نحو 6 ملايين دولار.

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وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن مجدي عبد الغني، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أخبره بموافقته على اعادة المباراة بعد الحكم القضائي، من خلال اتصال هاتفي بينهما، وأبلغه بموافقة أحمد مجاهد أيضًا.
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التحرير

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