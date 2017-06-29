فرج عامر عن حصول الأهلي على توقيع إسلام محارب: «ما يقدرش»

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علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أنباء توقيع إسلام محارب، نجم الفريق السكندري، للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية، مشددًا أنه لا يمكن لأى ناد القيام بذلك وإلا سيقع تحت طائلة قوانين الفيفا.

وكتب «عامر»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، «لا للقرصنة الرياضية ،لا يستطيع أي نادي في مصر أن يحصل علي توقيع اللاعب إسلام محارب وإلا وقع تحت طائلة لوائح اتحاد كرة القدم ولوائح الڤيڤا لأن عقده مستمر مع سموحة».

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وشهدت الأيام الماضية ارتباط إسم «محارب» بالانتقال لأحد القطبين الأهلي والزمالك، وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي الأحمر رصد 5 ملايين جنيه لحسم الصفقة.