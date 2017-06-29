المنتخب المصري لكرة السلة ينهي استعداداته لكأس العالم

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أنهى المنتخب المصري لكرة السلة تحت ١٩ عامًا مبارياته الودية استعدادًا لكأس العالم التي تنطلق السبت القادم بالتعادل مع المنتخب الأرجنتيني وأقيمت المباراة على صالة ١باستاد القاهرة في اخر لقاءات منتخب الشباب لبطولة كأس العالم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الأرجنتيني 19/18 على المنتخب المصري بثنائية في الثواني الأخيرة.

بينما انتهى الشوط الثاني من اللقاء بنتيجة ٤٢ / ٣٣ للارجنتين.

وحاول المنتخب المصري في الشوط الثالث من اللقاء تغيير النتيجة وتقليصها لينتهي بنتيجة ٥٥/٥١ للمنتخب الأرجنتيني.

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وشهد الشوط الرابع من اللقاء إثارة في الثوان الاخيرة بعد أن قلص لاعبو المنتخب المصري النتيجة إلى ٧٣/٧٢ قبل النهاية ب١٢ ثانية ليتحصل بعدها أورينجا المدير الفني للمنتخب المصري على وقت مستقطع.

وتحصل المنتخب الأرجنتيني على رميتين سجل واحدة منهما لتصبح النتيجة ٧٤/٧٢ قبل ٩ ثوان من النهاية.

ونجح المنتخب المصري بتسجيل ثنائية في الوقت القاتل لينتهي اللقاء بالتعادل ٧٤/٧٤ بعد أن أتفق الجهازين الفنيين للمنتخبين على عدم اللجوء لشوط إضافي.