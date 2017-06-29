"القومي لعلوم البحار": لا علاقة لقناة السويس بانتشار قناديل البحر

الإسكندرية – محمد عامر:

نفى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى الإسكندرية، التابع لوزارة البحث العلمى، برئاسة الدكتور جاد القاضي، ما تردد عن قدوم قناديل البحر إلى ساحل البحر المتوسط من قناة السويس.

وقال المعهد في تقرير له، الأربعاء، حصل "مصراوي" على نسخة منه: "انتشار القناديل ليس له علاقة من بعيد أو قريب بقناة السويس كما تشيع بعض الدول الأجنبية التى تروج أن قناة السويس الجديدة لها تأثير سلبي على هجرة الأحياء البحرية، خلافًا للواقع".

ووصف المعهد فى بيان له، اليوم الأربعاء، انتشار قناديل البحر بأنه ظاهرة متكررة بشكل دوري على فترات زمنية تتراوح من ٦ إلى ٨ سنوات نتيجة حركة التيارات البحرية من شمال البحر المتوسط والقادمة من البحر الأدرياتي.

وكانت جريدة "الديلى ميل" البريطانية قد نشرت تقريرًا عن انتشار قناديل البحر بسبب التوسعات في قناة السويس، وهو ما ذكره أيضًا عدد من خبراء البيئة، ونفته وزارة البيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت وزارة البيئة قد رصدت ظهور بعض أنواع من قناديل البحر بساحل البحر المتوسط، وشكّلت مجموعة عمل علمية متخصصة في مجال علوم البحار لبحث ودراسة هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها.

وتضم مجموعة العمل المكلفة بدراسة الظاهرة عدة جهات من بينها أجهزة الوزارة وجهاز شئون البيئة وفرع الجهاز بالإسكندرية والمحميات الطبيعية بالمنطقة الشمالية ومعهد علوم البحار، لمتابعة هذه الظاهرة.