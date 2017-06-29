أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"القومي لعلوم البحار": لا علاقة لقناة السويس بانتشار قناديل البحر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"القومي لعلوم البحار": لا علاقة لقناة السويس بانتشار قناديل البحر

12:03 ص الخميس 29 يونيو 2017

قناديل البحر

الإسكندرية – محمد عامر:

نفى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فى الإسكندرية، التابع لوزارة البحث العلمى، برئاسة الدكتور جاد القاضي، ما تردد عن قدوم قناديل البحر إلى ساحل البحر المتوسط من قناة السويس.

وقال المعهد في تقرير له، الأربعاء، حصل "مصراوي" على نسخة منه: "انتشار القناديل ليس له علاقة من بعيد أو قريب بقناة السويس كما تشيع بعض الدول الأجنبية التى تروج أن قناة السويس الجديدة لها تأثير سلبي على هجرة الأحياء البحرية، خلافًا للواقع".

ووصف المعهد فى بيان له، اليوم الأربعاء، انتشار قناديل البحر بأنه ظاهرة متكررة بشكل دوري على فترات زمنية تتراوح من ٦ إلى ٨ سنوات نتيجة حركة التيارات البحرية من شمال البحر المتوسط والقادمة من البحر الأدرياتي.

وكانت جريدة "الديلى ميل" البريطانية قد نشرت تقريرًا عن انتشار قناديل البحر بسبب التوسعات في قناة السويس، وهو ما ذكره أيضًا عدد من خبراء البيئة، ونفته وزارة البيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت وزارة البيئة قد رصدت ظهور بعض أنواع من قناديل البحر بساحل البحر المتوسط، وشكّلت مجموعة عمل علمية متخصصة في مجال علوم البحار لبحث ودراسة هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها.

وتضم مجموعة العمل المكلفة بدراسة الظاهرة عدة جهات من بينها أجهزة الوزارة وجهاز شئون البيئة وفرع الجهاز بالإسكندرية والمحميات الطبيعية بالمنطقة الشمالية ومعهد علوم البحار، لمتابعة هذه الظاهرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "علوم البحار" عن قناديل "الساحل": غير ضارة وتعالج الشيخوخة وتأكلها

    أخبار
  • انهيار جزئي لعقار في نجع العرب بالإسكندرية

    انهيار جزئي لعقار في نجع العرب بالإسكندرية

    أخبار

  • "أوقاف الإسكندرية" تنعي قائد المنطقة الشمالية العسكرية

    أخبار
  • بعد إصابته ووفاة نجليه..

    بعد إصابته ووفاة نجليه.. "سلطان" يطمئن على وكيل مديرية الشباب بالإسكندرية

    أخبار

إعلان

73d627e51e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس