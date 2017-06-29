جمال عبد الرحيم: الدفاع عن المواقع المحجوبة مسؤولية نقابة الصحفيين

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قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة مسؤولة عن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وعلى حقوق الصحفيين، مشيرا إلى أن النقابة مسؤولة عن الدفاع عن المواقع المحجوبة ومعرفة أسباب الحجب.

أضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع برنامج «بتوقيت مصر»، المذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن حجب المواقع الإلكترونية ضد حرية الرأي والصحافة، خاصة أن حجب المواقع يؤدي إلى مزيد من تراجع مصر في مؤشر حرية الصحافة.

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وذكر أنه حتى الآن لا يعرف من الجهة المسئولة عن حجب المواقع، متابعا: «حاجب الموقع مصدر رفيع المستوى طب مين هو المصدر دا؟».

واستكمل: «في اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين، والبعض قال يجب حجب المواقع الأجنبية، لأنها ترعى الإرهاب، وحصل انقسام في المجلس على الأمر، وبالرغم من أن حجب المواقع ضد حرية الصحافة، فأنا أتحدث عن أسباب حجب المواقع التي تعمل داخل مصر».