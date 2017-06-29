انتخاب مصر عضوًا في المجلس التنفيذي لعلوم البحار التابع لليونسكو

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أعلنت وزارة التعليم العالي انتخاب مصر عضوًا فى المجموعة الخامسة، التى تضم إفريقيا وشبه الجزيرة العربية ضمن انتخابات المجلس التنفيذى لمفوضية علوم البحار، وهى مفوضية ممثلة لعدد 148 من الحكومات الأعضاء فى الأمم المتحدة، وذلك على هامش الاجتماعات التى تمت فى الفترة من ٢٠ وحتى ٢٩ يونيو فى مقر اليونسكو بباريس.

تمت إجراءات انتخابات أعضاء اللجان التنفيذية للمجلس والبالغ عددها خمس مجموعات تقوم بإدارة شئون علوم البحار والمحيطات على مستوى العالم.

مثل مصر وفد برئاسة الدكتور جاد القاضى رئيس معهد علوم البحار والمصايد والدكتور محمد سعيد الأستاذ بالمعهد ورئيس اللجنة الأفريقية لعلوم البحار والدكتور أمانى السقيلى والدكتور طارق الجزيرى.

يذكر أن مصر تم انتخابها رئيسًا للجنة الإفريقية لعلوم البحار أثناء الاجتماع الرابع الذى انعقد فى الإسكندرية فى مارس ٢٠١٧ واستضافه معهد علوم البحار برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.