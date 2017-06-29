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خبير عسكري: مصر تعلم العرب كيف تكافح الإرهاب

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خبير عسكري: مصر تعلم العرب كيف تكافح الإرهاب خبير عسكري: مصر تعلم العرب كيف تكافح الإرهاب

التحرير

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قال اللواء أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن القوات الجوية نجحت في تدمير ما يقرب من ألف عربة دفع رباعي بعدما حاولوا اختراق الحدود منذ قيام الثورة الليبية في نوفمبر 2011.

وقال الحلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، على قناة «العاصمة»، مع سعيد حساسين، إنه لولا يقظة القوات المسلحة لحدثت خسائر كبيرة للغاية في القطر المصري.

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وأضاف الحلبي، أنه يشعر بالفخر لعمل القوات المسلحة باحترافية، وهذا الاحتراف ناتج عن تدريب راق جدا، فنحن لا نكافح الإرهاب على أرضنا فقط، ولكننا ننقل الخبرة للدول العربية الشقيقة وكيف نضرب الإرهاب فى بدايته.

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التحرير

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