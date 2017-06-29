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طرق تفادي فيروس «بيتيا» الذي ضرب العالم.. وهذه الأجهزة لا يمكنه اختراقها

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طرق تفادي فيروس «بيتيا» الذي ضرب العالم.. وهذه الأجهزة لا يمكنه اختراقها طرق تفادي فيروس «بيتيا» الذي ضرب العالم.. وهذه الأجهزة لا يمكنه اختراقها

التحرير

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قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، مساء اليوم الأربعاء، إن فيروس الفدية الخبيثة «بيتيا» يصيب أنظمة التشغيل  «ويندوز 7» و«XP» ولا يصيب الأنظمة «ويندوز 8 - 10»، مشيرًا إلى أن ذلك الفيروس يصيب القرص الصلب في الحاسوب ويقفله بشكل كامل وليس كالفيروس السابق الذي كان يصيب الملفات.

وأضاف حجاج، خلال لقاء ببرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد العربي»، أن يمكن حماية الأجهزة من هذا الفيروس عبر تحديث أنظمة التشغيل وتثبيت برامج حماية من الفيروسات، لافتا إلى أن ذلك الفيروس يصيب الحواسب عبر الشبكات، وليس عبر الإنترنت فقط كسابقه.

وأوضح أن تحذيرات مجلس الوزراء بهذا الشأن جاءت لصعوبة الحد من انتشار هذا الفيروس حتى اللحظة، ولم يتم التوصل لأي حل لمكافحته، مطالبا بعدم دفع أية فدية حالة الإصابة بهذا الفيروس كون البريد الإلكتروني الخاص به تم إغلاقه.

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وأكد حجاج أن هذا الفيروس يقف وراءه جهة وليس مجرد أفراد، إذ يمكن أن يكون هناك أغراض سياسية أو اقتصادية، لافتا إلى أن شركات برامج الحماية ومقاومة الفيروسات حققت مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية، وغالبيتها أمريكية، مشددا على أنه لا يوجد نظام مؤمن بنسبة 100% وهناك ثغرات دائما.

وتابع أنه لتفادي الإصابة بهذا الفيروس يجب وضع نسخ احتياطي للبيانات على أجهزة غير متصلة بالإنترنت، واستخدام برامج أصلية والتحديث للأنظمة، وعدم فتح أية رسائل إلكترونية مجهولة المصدر.

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