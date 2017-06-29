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"تعليم السويس": 81% نسبة نجاح الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

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مصراوي Masrawy

"تعليم السويس": 81% نسبة نجاح الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

11:54 م الأربعاء 28 يونيو 2017

مديرية التربية والتعليم بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس بلوغ النسبة العامة للنجاح بالدبلومات الفنية بالسويس بالمدارس نظام 5 سنوات 92%، بينما بلغت النسبة العامة للنجاح بالمدارس الفنية نظام 3 سنوات 81%.

وقال عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اليوم الأربعاء، فيما يخص أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2016 / 2017 لمحافظة السويس جاءت الطالبة ياسمين رمضان كامل شعبة الموانئ والخدمات البحرية بمدرسة السويس الفنية التجارية المتقدمة في مركزين متقدمين بقائمة الأوائل، بعدما حققت المركز الثامن على مستوى الجمهورية في قائمة أوائل المدارس التجارية المتقدمة بمجموع 467 درجة، كما حققت المركز الأول على قائمة أوائل شعبتها على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد قائمة أوائل الشُعب على مستوى الجمهورية جاء الطالب محمد محمد محمد طه بمدرسة السويس البحرية بنون في المركز الأول على الجمهورية بشعبة الملاحة والفنون البحرية.

وبخصوص قائمة أوائل المدارس الصناعية نظام 5 سنوات بنسبة النجاح العامة، بقيت السويس الصناعية المتقدمة في مقدمة القائمة محتفظة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالمدارس التجارية نظام 5 سنوات، احتلت مدرسة السويس الفنية الفندقية المتقدمة المركز الثامن على مستوى الجمهورية في النسبة العامة للنجاح.

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