العرب اليوم: منطقة عازلة بغزة واختطاف بعثة أممية في ليبيا

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

اختطفت مجموعات ليبية مسلحة أفرادًا من بعثة تابعة للأمم المتحدة في مدينة الزاوية، قبل أن يتم الإفراج عنهم، فيما طالبت حركة حماس الفلسطينية مصر بتوفير المواد اللازمة لبناء منطقة عازلة على الحدود بين غزة ومصر، بينما قالت الحكومة السورية إنها وجدت أسلحة إسرائيلية في حي الوعر بمدينة حمص خلال عملية تمشيط بعد طرد الإرهابيين.

1 - إطلاق سراح أفراد بعثة الأمم المتحدة المحتجزين في ليبيا

قوات الجيش الليبي (أ ف ب)

أكدت مصادر أمنية ليبية إطلاق سراح أفراد وفد بعثة الأمم المتحدة الذي احتجزته مجموعة مسلحة من مدينة الزاوية الليبية، والمكون من 4 رجال وامرأتين وهم بصحة جيدة .

ذكرت ذلك قناة "ليبيا لكل الأحرار" وأضافت أنه جرى "تسليم فريق البعثة الأممية إلى المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية» منوهة إلى أن الفريق بالكامل "في طريقهم إلى العاصمة طرابلس".

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2- حماس تطالب مصر "بالمواد اللازمة" لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة

الحدود المصرية مع قطاع غزة (أ ف ب)

تطالب حركة حماس التي تحكم قطاع غزة الفلسطيني، الأربعاء، مصر بتوفير المواد اللازمة لإنشاء منطقة أمنية عازلة على الحدود مع مصر، وهو ما أكده مسؤول في أحد الأجهزة المسؤولة عن التواصل مع الحركة الفلسطينية.

وقال توفيق أبو نعيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي في القطاع المحاصر، إن الحركة الإسلامية طلبت من مصر المواد اللازمة لإتمام المشروع بما فيها "السلك الشائك والكاميرات والإضاءة والمعدات الثقيلة المطلوبة لإزالة الأنفاق".

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3- دمشق: العثور على أسلحة إسرائيلية في حي الوعر في سوريا

الجيش السوري في حمص (أرشيفية)

عثرت الجهات السورية المختصة في حمص خلال تمشيطها حي الوعر بعد إخلائه من السلاح والمسلحين، وبهدف توفير حماية المواطنين العائدين لمنازلهم، على أسلحة وذخائر متنوعة منها إسرائيلية الصنع.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في حمص أنه"وخلال متابعتها لعمليات تمشيط وتنظيف حي الوعر من مخلفات المجموعات الإرهابية، عثرت الجهات المختصة في حمص على أسلحة وذخائر متنوعة في مستنقع بالقرب من مشفى البر".

ولفت المراسل إلى أنه من بين ما تم العثور عليه "مدفع هاون 240 مم وصواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة وحزام ناسف ودارات للتفجير عن بعد وعلبة رشاش إسرائيلية الصنع وجعب".

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4- اشتباكات بين الجيش التركي والأكراد في شمال سوريا

عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية (أرشيفية)

أكد الجيش التركي وقوع اشتباكات مع فصيل كردي سوري في شمال سوريا وسط تصاعد التوتر في المنطقة الحدودية.

وقال الجيش في بيان أن قوات وحدات حماية الشعب الكردية أطلقت النار على عناصر من الجيش السوري الحر المدعوم من أنقرة قرب قرية أعزاز شمال سوريا.

وردا على ذلك أطلق الجيش التركي نيران المدفعية على المقاتلين الأكراد مما أدى إلى تدمير العديد من الاهداف، بحسب البيان الذي لم يذكر تفاصيل إضافية.

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5- مقتل ثلاثة جنود يمنيين في هجوم مشتبه به للقاعدة

مقاتل يمني تابع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي (أرشيفية)

قُتل ثلاثة جنود يمنيين عندما قام مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة بإطلاق النيران على قاعدة عسكرية بمحافظة حضرموت، بحسب ما قال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه "قُتل ثلاثة جنود في هجوم على المنطقة العسكرية الأولى بمدينة القطن، وحاول المسلحون الفرار". وتابع "نشتبه بأن يكون المسلحون منتمين للقاعدة".

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