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تحرير 15 محضرًا لـ 7 سينمات شهيرة لمخالفتها التصنيف العمري خلال أيام العيد

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مصراوي Masrawy

تحرير 15 محضرًا لـ 7 سينمات شهيرة لمخالفتها التصنيف العمري خلال أيام العيد

11:47 م الأربعاء 28 يونيو 2017

تحرير 15 محضرًا لـ 7 سينمات شهيرة لمخالفتها التصنيف العمري خلال أيام العيد

افلام عيد الفطر

كتبت-نسمة فرج:

حرّر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة، 15 محضرًا لعدد من دور عرض الأفلام السينمائية لعدم التزامها بـ"التصنيف العمري".

وقال الجهاز في بيان صحفي، إنه بعد مراقبة دور العرض خلال 3 أيام عيد الفطر المبارك تم تحرير أكثر من 15 محضر لدور العرض التي سمحت بدخول من لا ينطبق عليهم التصنيف المصرح به وهي دور عرض "ميامي، وكوزموس، وليدو، ورينساس، وسط المدينة، وسينما الهرم، ومترو، ونايل سيتي".

وأكد الدكتور خالد عبد الجليل، أن "دور العرض تحايلت من أجل تحقيق مكسب سريع ضاربين بعرض الحائط مسؤوليتنا عن حماية المراهقين".

وأضاف عبد الجليل، أن المسئولية الأولى تقع على عاتق الأسرة التي لا تلقي بالًا لما يمكن أن يكتسبه النشء من محاكاة لما يرونه علي الشاشة، موضحًا أن التصنيف العمري هو أداة استرشادية للأسرة لكي تتوجه إلى الأفلام التي تتناسب مع أعمار أطفالها.

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