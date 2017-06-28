رئيس التعاون يكشف أسباب تعاقدهم مع الحضري

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أبدي محمد عبد الله القاسم، رئيس نادي التعاون السعودي، سعادتة بنجاح ناديه في التعاقد مع عصام الحضري حارس منتخب مصر ووادي دجلة.

أوضح رئيس التعاون أنه تم اختيار الحارس الدولي نظرًا لخبراته الكبيرة في مركز حراسة المرمى، مشيرًا إلى أن التعاقد مع الحضري سيضيف لحراس المملكة العربية، في المواسم القادمة لأنهم سيستفيدون من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها قائد منتخب مصر.

علي جانب أخر، أكد محمد شيحة وكيل عصام الحضري، إن الحارس الدولي وضع بندًا في تعاقده مع نادي التعاون السعودي، يضمن حصوله على مكافأة خاصة في حالة حفاظه على نظافة شباكه 4 مباريات متتالية.

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ووقع عصام الحضرى، حارس مرمى فريق وادى دجلة ومنتخب مصر، على عقود الانضمام لفريق التعاون السعودى لمدة موسمين.

وقدمت إدارة نادي التعاون السعودي، حارس الفريق الجديد إلى وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي منذ قليل.

وبذلك يكون"الحضري" أول حارس مرمى أجنبي يلعب في الدوري السعودي.