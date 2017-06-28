10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن على قطر الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويضه، فيما اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن جماعة الإخوان مصدر مشاكل لكل المنطقة، وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن قائمة المطالب التي قدمتها المملكة وحلفاؤها إلى قطر غير قابلة للتفاوض.

1 – سامح شكري: على قطر الاختيار بين حماية الأمن القومي العربي أو تقويضه

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في أول تصريح مباشر وقوي عن الأزمة القطرية، أن الكرة الآن في الملعب القطري، وعليها الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية، وذلك مع قرب انتهاء مهلة العشرة أيام الممنوحة لقطر للرد على المطالَب التي تقدمت بها مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

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2- نيكي هايلي: جماعة الإخوان مصدر مشاكل لكل المنطقة

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن جماعة الإخوان مصدر مشاكل لكل المنطقة.

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3- أنور قرقاش: اقتربت ساعة الحقيقة وعلى قطر الاختيار

وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش (أرشيفية)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن "ساعة الحقيقة" اقتربت وإنه يتوجب على "الشقيق" اتخاذ قرار، في إشارة محتملة لقطر وأزمة قطع العلاقات معها، وتسليم الدوحة قائمة من المطالب تنتظر المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر الرد عليها بحلول نهاية المهلة الزمنية المحددة.

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4- عادل الجبير: قائمة المطالب المقدمة إلى قطر "غير قابلة للتفاوض"

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أرشيفية)

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في واشنطن، قبيل لقائه نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن قائمة المطالب التي قدمتها المملكة وحلفاؤها إلى قطر من اجل رفع العقوبات التي فرضوها عليها هي قائمة "غير قابلة للتفاوض ويجب تنفيذها كاملة".

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة السعودية في واشنطن "قدمنا قائمة من المطالب إلى قطر وأوضحنا موقفنا واتخذنا قرارنا، وقائمة المطالب هذه غير قابلة للتفاوض ويجب تنفيذها كاملة".

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5- بن صميخ المري: سنحرك دعاوى قضائية لمتضرري الحصار

علي بن صميخ المري رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان (ارشيفية)

قال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان، إن اللجنة القطرية قد تلقت منذ اندلاع الأزمة بين قطر والدول الخليجية المجاورة لها أكثر من 2451 شكوى متعلقة بانتهاكات لحقوق الانسان من مواطنين قطريين تضررت مصالحهم وعلاقاتهم الأسرية واستثماراتهم ومن طلاب يدرسون بتلك الدول .

وكشف علي المري أن دولة قطر قد تعاقدت مع مكتب محاماة دولي سويسري، لكي يحرك القضايا والتعويضات التي قدمها المتضررون من إجراءات الحصار ضد دولة قطر .

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6- أردوغان: مستعدون لعمل عسكري جديد شمال سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لعمل عسكري جديد في شمال سوريا وإلحاق الرقة ومنبج بمنطقة مسئوليتها ضمانا لأمن الحدود التركية.

وقال أردوغان "نحن على استعداد تام للعمل العسكري لدى شعورنا بأدنى خطر قد يهدد بلادنا".. مشيرا الى أن سوريا تشهد في الوقت الراهن عمليات سلبية وإذا تمخض عن هذه العمليات أي خطر يهدد أمن حدودنا سوف نرد كما فعلنا خلال عملية درع الفرات.

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7-اختطاف عناصر الأمم المتحدة جنائي وليس سياسي

الطاهر الغويل نائب رئيس مجلس الحكماء والشورى بمدينة الزاوية الليبية (أرشيفية)

أكّد نائب رئيس مجلس الحكماء والشورى بمدينة الزاوية الليبية الطاهر الغويل،في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خبر الإفراج عن عناصر بعثة الأمم المتحدة التي تم احتجازها من قبل مسلحين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وشدد الغويل على أن عملية الاحتجاز ليس وراءها أي غرض سياسي، بل كانت عملية جنائية بحتة، يمكن تصنيفها كسرقة بالإكراه، وأن مجلس الحكماء والشورى بمدينة الزاوية قام بالتحاور مع الخاطفين، واستطاع الإفراج عنهم.

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8- نيكي هايلي: أولويتنا في قطر هو وقف دعم الإرهاب

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي (أرشيفية)

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن أولوية الرئيس دونالد ترامب، في أزمة قطر تركز على وقف الدوحة تمويلها للإرهاب.

وأضافت هيلي "صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر (العديد)، لكن الأولوية لوقف تمويل الإرهاب".

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9- مادورو: ترامب.. أوقف جنون اليمين الفنزويلي

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترامب من ان الولايات المتحدة ستواجه تدفق ملايين اللاجئين الفنزويليين إذا لم تعمد واشنطن الى "وقف جنون" المعارضة التي ضاعفت منذ مطلع أبريل تظاهراتها ضد الحكومة والتي يتهمها الرئيس الاشتراكي بالتآمر مع واشنطن لاسقاط نظامه.

وقال مادورو خلال حفل اعتماد مرشحي الجمعية التأسيسية "اسمع أيها الرئيس دونالد ترامب، القرار بين يديك". وتابع "اوقف جنون اليمين الفنزويلي!"، محذرا من انه "إذا غرقت فنزويلا في الفوضى والعنف واذا دمرت الثورة البوليفارية فسنذهب إلى الحرب، وما لم يكن ممكنا بواسطة الاصوات سنحققه بالسلاح".

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10 – وزيرة العمل الألمانية: اشتريت سلحفاء بدلا من إنجاب طفل ثان

وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس (أرشيفية)

كشفت دراسة حديثة أن الأطفال يساهمون إلى حد ما في زيادة الشعور بالرضا عن الحياة لدى غالبية الألمان. لكن هل يعني ذلك أنه كلما زاد عدد الأطفال كان الحال أفضل؟.

وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس لديها فكرة أفضل، حيث قالت الوزيرة، وهي أم لطفلة، في برلين: "اشتريت سلحفاء بدلا من إنجاب طفل ثان. هذا يساهم بشدة أيضا في الرضا الحياتي للأسرة".

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