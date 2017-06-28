"كفر الشيخ": وفاء الثالثة وأسماء التاسعة على الجمهورية في التعليم الفني

كفر الشيخ - إسلام عمار

قال صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الطالبة وفاء علي محمد السيد منصور، بمدرسة سيدى سالم التجارية بنات، حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمدرسة سيدي سالم التجارية، كما جاءت الطالبة أسماء خالد اللاشي حسن، بمدرسة الرياض التجارية المشتركة بإدارة الرياض التعليمية، في المركز التاسع على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عثمان" أن هناك 11 طالبة حصلن على المراكز العشرة الأولى على مستوى قطاع دمنهور، للتعليم الزراعي، وجميعهن من أبناء كفر الشيخ، وهن: "رانيا عبد الفتاح محمد أبو إسماعيل مجموع 492 درجة، وإيمان نصر الدين مسلم عطا الله مدكور 487 درجة، وآيه إسماعيل سعيد نصر على سراج 486 درجة، ولاء حمدي جودة حسن الدمياطي 485 درجة، وآثار صبحي حسن عبد اللطيف مطاوع 484 درجة".

وتابع "عثمان": "كما حصلت الطالبة وسام محمد عبد الحليم شعبان غالي على 482 درجة، ومحمد محمد محمد عبد ربه 481 درجة، وأسماء إبراهيم إبراهيم الجمال على 480 درجة، ومنى إسماعيل عبد اللطيف السيد جبر 487 درجة، وحبيبة محمد عيد محمد قطاية 476 درجة".

كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حصول 14 طالبًا وطالبة على المراكز الأولى على مستوى القطاع، وهم: "منى محمد عثمان حامد مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات، سارة سامي عبد الغني الصاوي مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات، إبراهيم علي إبراهيم أحمد سالم مدرسة سيدي سالم الصناعية بنين، عبير محمود محمد السيد مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات.

أميرة إسماعيل ذكر حجازي مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات، فاطمة عيد إبراهيم غازي مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات، محمد خالد أبو الفتوح عبد الستار مدرسة سيدي سالم الصناعية بنين، وأدهم عبده أدهم عبده محمد مدرسة سيدي سالم الصناعية بنين".

إيمان علي أحمد أحمد شرمنت مدرسة سنهور المدينة الصناعية بنات، محمد أحمد محمد، شعبان محمد أحمد أبو شعيشع مدرسة سيدي سالم الصناعية بنين، شيماء عبد الفتاح فتوح سالم مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات، إبراهيم محمد رضوان إبراهيم مدرسة كفر الشيخ الصناعية الزخرفية، وياسمين فؤاد يوسف فؤاد مدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات".