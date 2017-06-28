أحمد الطنطاوي: «هل معقول أن يكلمني رئيس المجلس في إهدار مايك ونحن نهدر جزيرتين»

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قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25-30، إن البعض تعامل مع قضية تيران وصنافير بإستسهال له عواقب وخيمة تقودنا إلى نفق مظلم وتتسبب في شرخ بشرعية النظام والمؤسسات.

وأكد الطنطاوي أنه يتحدى أي مسئول حكومي يدافع عن سعودية الجزيرتين أن يناظرنه أمام الشعب المصري، وتعهد بسحق حججه لأنها ليست مبنية على أساس علمي أو منطقي.

وأوضح في تصريحات اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب أصر على مخالفة المادة ٣٢٥ من اللائحة التي تلزمه بأخذ التصويت نداءًا بالاسم إذا ما تقدم ثلاثين نائبا بطلب مكتوب بذلك، متسائلًا: "هل معقول أن يكلمني رئيس المجلس في إهدار مايك ونحن نهدر جزيرتين".

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وأضاف أنه لم يتخلف عن أي حساب أو تحقيق، وأن إتهامه الرئيسي مبني على موقفه من قضية تيران وصنافير، مشيرًا إلى أنه وزملائه مستعدون لدفع أي ضريبة، ولكن لهم طلب وحيد وهو حد أدنى من شرف الخصومة وأن يتم محاسبتهم على أقوالهم وأفعالهم، ولا يتم التنكيل بشباب قريبين منهم.

وتابع: "لا أريد أن أختص دائرتي فقط فكل مصري شريف يدافع عن مصرية الجزيرتين يجب أن نعتز به ولا ننكل به".