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وزير البيئة: «انتشار قناديل البحر ظاهرة طبيعية.. ومش كل الأنواع بتلسع»

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وزير البيئة: «انتشار قناديل البحر ظاهرة طبيعية.. ومش كل الأنواع بتلسع» وزير البيئة: «انتشار قناديل البحر ظاهرة طبيعية.. ومش كل الأنواع بتلسع»

التحرير

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دعا الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، المصيفين المصريين لاتخاذ الحذر والحيطة أثناء التواجد على الشواطئ المتواجد بها «قنديل البحر».

وقال فهمي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «درسنا الظاهرة بسرعة وأول حاجة نزلنا وقولنا للناس إيه الظاهرة وأسبابها، وقولنا إيه الطرق اللي نواجه بيها قناديل البحر».

وأضاف: «شكلنا مجموعة عمل ترصد القناديل رصدا فوريا وتمسح الشواطئ، والأنواع المنتشرة ليست جديدة وموجودة منذ السبعينات، فيها نوع بيلسع ونوع مش بيلسع».

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وذكر: «قنديل البحر تسبب في خسائر بقطاع السياحة، لكن لها فوائد اقتصادية ويستخدم كغذاء وأعلاف وبعضها يستخرج منه صناعات دوائية».

وتابع: «ظهور قنديل البحر بكثافة على الشواطئ، ظاهرة طبيعية بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، هذه مجرد تغيرات بيئية عالمية ومحدش بيبقى عارف مدى التغير وهيحصل فيها إيه؟».

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التحرير

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