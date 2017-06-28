خبير: لا علاقة بين انتشار قناديل البحر وقناة السويس الجديدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم جامعة قناة السويس، وجود صلة بين ظاهرة انتشار قناديل البحر في الشواطئ المصرية وقناة السويس الجديدة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي برهان علمي قاطع يؤكد أن تلك الكائنات مرت عبر القناة الجديدة.

أضاف حنفي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة مع برنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد العربي»، أن تلك الظاهرة ليست محلية أو إقليمية بل ظاهرة عالمية، موضحا أن تلك الظاهرة تعود لثلاثة أسباب، هي: ارتفاع درجات الحرارة في العالم جراء ظاهرة الاحتباس الحراري، زيادة معدلات التلوث في المياه الذي جعل هناك نوع من توافر الغذاء لتلك الكائنات، وعمليات الصيد الجائر في البحار.

شاهد أيضا

وأوضح أن هناك علماء يعتقدون أن القناديل ستسود البحار بديلا عن الأسماك، مؤكدا أن تلك الظاهرة تتكرر سنويا في السواحل المصرية وتبدأ مع شهر أغسطس وتستمر قرابة الشهر، إلا أنها جاءت مبكرة هذا العام وهو ما يحتاج لدراسة الأمر بشكل علمي، كما أنه لا يوجد تفسير علمي لظهورها في الشواطئ الغربية قبل الشرقية، إذ أنها تسير مع تيارات المياه والتي عادة ما تبدأ في الشرق.

وأشار إلى أن هناك من يستخدم الـ«بروباجندا السياسية» ضد مصر بالترويج بأن تلك الظاهرة مرتبطة بقناة السويس الجديدة، مستندا على أن الأوراق البحثية المقدمة في هذا الشأن تناولت التأثير الاجتماعي والاقتصادي لتلك الظاهرة دون مناقشة الأسباب العلمية التي وراءها، مشددا على عدم وجود أي رابط بينهما، لافتا إلى أنه يجب إتباع الأسلوب العملي في التعامل مع تلك الظاهرة بوضع شباك حول الشواطئ وحمايتها.