مستشفيات جامعة بنها تستقبل 1890 مريضا خلال أيام العيد

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قال الدكتور يسري السعيد، مدير عام مستشفيات جامعة بنها، إن مستشفيات الجامعة استقبلت خلال أيام عيد الفطر بقسمي الاستقبال والطوارئ 1890 حالة، مشيرا إلى أنه في اليوم الأول استقبلت 602 مريض، والثاني 534 مريضا، و754 في آخر أيام العيد.

أضاف السعيد، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه تم حجز 212 مريضا من خلال قسم الطوارئ، منهم 69 في اليوم الأول، 74 في اليوم الثاني، و69 في اليوم الأخير، متابعا أنه تم إجراء 22 جراحة مختلفة للمرضى، بالإضافة إلى 46 عملية جراحية بقسم النساء والولادة، 9 عمليات بقسم العظام كان قد استقبلها قسم الطوارئ في الأيام الثلاثة، وتم عمل 405 أشعة مقطعية منها 154 مريضا في أول أيام العيد، 147 في اليوم الثاني، و104 في اليوم الثالث، وبلغ إجمالى عدد الأشعة العادية 450، بالإضافة إلى 5 حالات قسطرة للقلب كان قد استقبلها قسم الطوارئ.

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وأشار إلى أنه التقى بالدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، بعد عصر اليوم، ليقدم له تقريرا عما قدمته المستشفيات من خدمات ورعاية صحية وعن جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات المرضية والطارئة التي لجأت إليها طوال أيام العيد.