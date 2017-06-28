«دعم مصر»: نضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل الثلاثاء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال طاهر أبو زيد، الأمين العام لائتلاف «دعم مصر»، إن اجتماع المكتب السياسي المقرر عقده الثلاثاء المقبل، سيناقش وضع الأجندة التشريعية للائتلاف خلال دور الانعقاد المقبل، والدفع بعدد من مشروعات القوانين التي تُحدث طفرة في الشارع المصري، وخدمة المواطن.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن مقرات الائتلاف في المحافظات والتي سيتم افتتاحها خلال الإجازة البرلمانية، بغرض عمل دوائر اتصال بين نواب المحافظات كون الجلسات العامة المتواصلة تحول دون اجتماعهم بشكل متواصل في محافظاتهم.

شاهد أيضا

وأشار أبو زيد، إلى أن المرحلة المقبلة تفرض تقديم خدمات للنواب كون المرحلة السابقة انشغل البرلمان خلالها بإنجاز عدد كبير من التشريعات، إضافة إلى حل المشكلات العاجلة للمواطنين، ما يجعل لتلك المقرات أهمية كبيرة.