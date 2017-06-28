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فيديو| اللاوندي: قطر الدولة الوحيدة التي طالبت بتسليح المعارضة السورية

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فيديو| اللاوندي: قطر الدولة الوحيدة التي طالبت بتسليح المعارضة السورية فيديو| اللاوندي: قطر الدولة الوحيدة التي طالبت بتسليح المعارضة السورية

التحرير

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قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، إن قطر الدولة الوحيدة التي طالبت بتسليح المعارضة السورية، لافتا إلى أن بشار الأسد رمز وحدة الأراضى السورية، والشعب لن يرضى برحيله.

أضاف اللاوندي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على فضائية «أون لايف»، أن السياسة الفرنسية تجاه الأزمة السورية تغيرت كثيرا، والرئيس الفرنسي أكد أن سقوط النظام السوري ليس من سياسته الخارجية.

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وأكد أن الأزمة القطرية مع الدول العربية خففت الوطأة على الأحداث السورية.

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التحرير

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