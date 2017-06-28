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فنزويلا تنتقد صمت بعض دول العالم بعد الاعتداء على المحكمة العليا

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مصراوي Masrawy

فنزويلا تنتقد صمت بعض دول العالم بعد الاعتداء على المحكمة العليا

11:02 م الأربعاء 28 يونيو 2017

فنزويلا تنتقد صمت بعض دول العالم بعد الاعتداء على المحكمة العليا

وزير خارجية فنزويلا صامويل مونكادا

كاراكاس - (أ ش أ)

وجه وزير خارجية فنزويلا، صامويل مونكادا، انتقادات حادة لصمت بعض دول العالم لحادث الاعتداء باستخدام طائرة مروحية على مقر المحكمة العليا و وزارة الداخلية الفنزويلية .

وذكرت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية فنزويلا انتقد بشدة على وجه التحديد كلا من "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، لتجاهل هذا الاعتداء" .

وكانت حكومة فنزويلا وصفت الحادث بأنه "إعتداء إرهابي" حيث قام قائد المروحية التابعة للشرطة بإطلاق 15 قذيفة على مبنى

الداخلية وإلقاء قنابل يدوية على مبنى المحكمة العليا، فيما لم يسفر الحادث عن سقوط أية ضحايا في الأرواح.

على صعيد متصل .. رفض زعماء المعارضة في فنزويلا الرواية التي تسوقها للحادث واصفين ماحدث بإنه "حادث مدبر بغرض تحويل أنظار العالم عن المساعى التي يقوم بها الرئيس نيكولاس مادورو، لإعادة كتابة دستور البلاد".

هذا المحتوى من

Asha

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