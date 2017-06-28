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رئيس هيئة الأرصاد يحذر من موجة حارة تستمر حتى الاثنين المقبل

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مصراوي Masrawy

رئيس هيئة الأرصاد يحذر من موجة حارة تستمر حتى الاثنين المقبل

10:40 م الأربعاء 28 يونيو 2017

رئيس هيئة الأرصاد يحذر من موجة حارة تستمر حتى الاثنين المقبل

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الخميس من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تصل إلى ذروتها الاثنين المقبل تصل إلى 41 درجة مئوية.

وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة طبيعي جدًا لأننا في فصل الصيف المعروف بتأثره بمنخفض الهند الموسمي، الذي من أهم سماته ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة".

وأشار إلى أن الخرائط الموجودة حتى الآن تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الأثنين القادم إلى أن يحدث تغييرًا في الطقس.

ونصح عبدالعال المواطنين، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصةً في فترة الظهرية -ما بين الظهر والعصر- ومداومة شرب المياه على فترات قصيرة وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية، خاصةً أصحاب الأمراض التنفسية والاطفال وكبار السن، وذلك لارتفاع نسبة الرطوبة.

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مصراوي Masrawy

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