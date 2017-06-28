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لاعب ميلان السابق على رادار سموحة

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لاعب ميلان السابق على رادار سموحة لاعب ميلان السابق على رادار سموحة

التحرير

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قال عاطف حنفى مدير الكرة بالفريق الأول في سموحة، أن النادي سوف يختبر لاعب ميلان السابق سادات عبد المنعم الملقب «بسلفا المصري».

وأوضح حنفي في تصريحات خاصة «للتحرير» أن اللاعب من مواليد عام 1995 ويجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، ويحمل الجنسية المصرية إضافة الى الإيطالية.

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وأكد مدير الكرة بنادي سموحة أن المدير الفنى مؤمن سليمان طلب اختبار اللاعب خلال التدريبات وقضاء فترة معايشة تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

يذكر أن سادات عبد المنعم لعب للفريق الثانى لنادي ميلان الإيطالى وتم الاستغناء عنه مؤخرًا وأصبح لاعبًا حرًا الأن.
 

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التحرير

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