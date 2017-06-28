انتخاب مصر عضوًا في المجلس التنفيذي لعلوم البحار التابع لليونسكو

انتخاب مصر عضوًا في المجلس التنفيذي لعلوم البحار ا

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد علوم البحار والمصايد، إنه تم انتخاب مصر للانضمام في عضوية المجلس التنفيذي لعلوم البحار التابع لليونسكو، وهي مفوضية ممثلة لعدد 148 من الحكومات الأعضاء فى الأمم المتحدة.

وذكر القاضي، في بيان صحفي، أن جهود حثيثة بذلها وفد مصري كللت بانتخاب مصر عضوا في المجموعة الخامسة التي تضم إفريقيا وشبة الجزيرة العربية ضمن انتخابات المجلس التنفيذي لمفوضية علوم البحار التي تضم 148 من الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأوضح أن انتخاب مصر جاء على هامش الاجتماعات التي تمت في الفترة من ٢٠ وحتى ٢٩ يونيو في مقر اليونسكو بباريس، حيث تمت إجراءات انتخابات أعضاء اللجان التنفيذية للمجلس والبالغ عددها خمس مجموعات والتي تقوم بإدارة شؤن علوم البحار والمحيطات على مستوى العالم.

وضم الوفد المصري، برئاسة الدكتور جاد القاضي رئيس معهد علوم البحار والمصايد، والدكتور محمد سعيد الأستاذ بالمعهد ورئيس اللحنة الأفريقية لعلوم البحار، والدكتور أماني السقيلي والدكتور طارق الجزيري. وشارك في أعمال الانتخابات والتنسيق للاجتماعات الدكتورة هدى عمر من المكتب الدائم لمصر في اليونسكو.

يذكر أن مصر تم انتخابها رئيسًا للجنة الإفريقية لعلوم البحار أثناء الاجتماع الرابع الذي انعقد في الإسكندرية في مارس ٢٠١٧، واستضافة معهد علوم البحار برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.