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بالصور.. أهالي بالمحلة يلقنون لصًا "علقة ساخنة" لمحاولته سرقة مسجد

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بالصور.. أهالي بالمحلة يلقنون لصًا "علقة ساخنة" لمحاولته سرقة مسجد بالصور.. أهالي بالمحلة يلقنون لصًا "علقة ساخنة" لمحاولته سرقة مسجد

مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي بالمحلة يلقنون لصًا "علقة ساخنة" لمحاولته سرقة مسجد

10:23 م الأربعاء 28 يونيو 2017

الغربية - مروة شاهين:

أقدم العشرات من أهالي قرية عياش في المحلة، اليوم الأربعاء، على تلقين لص حاول سرقة محتويات مسجد الفتح علقة ساخنة، ثم قيدوه بالحبال وسلموه للشرطة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد علاء الغرباوي، مأمور مركز المحلة، بسرقة محتويات مسجد الفتح، وضبط الأهالي اللص حال خروجه من المسجد.

وانتقل العقيد محمد عمارة، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، يرافقه الرائد محمد البرلسي رئيس مباحث المركز، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث وألقت القبض على اللص "باسم.ا" وبحوزته أدوات كهربائية ومبالغ نقدية من متحصلات السرقة.

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضرٌ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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