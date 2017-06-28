"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: شواطئنا خالية من قناديل البحر

الإسكندرية – محمد عامر:

أكد اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عدم انتشار قناديل البحر على شواطىء الإسكندرية، قائلًا: "ظهور قناديل البحر أمر طبيعى ومعتاد خلال شهور الصيف".

كانت وزارة البيئة قد رصدت ظهور بعض أنواع من قناديل البحر بساحل البحر المتوسط، وخاصة الساحل الشمالي، وشكلت مجموعة عمل علمية متخصصة في مجال علوم البحار لبحث ودراسة هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها.

وأضاف"حجازى" فى تصريحات لـ"مصراوى"، اليوم الأربعاء، أن غرفة عمليات الإدارة لم تتلق أي بلاغات من المصطافين تتعلق بقناديل البحر حتى الآن، مشيرًا إلى أن شواطىء الإسكندرية والبالغ عددها 44 شاطئا استقبلت نحو 2.5 مليون زائر خلال عطلية عيد الفطر.

وقلل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من خطورة قناديل البحر، قائلًا: "لم نرصد أى انتشار لها وتوجد كحالات فردية في بعض الشواطىء كالمعتاد سنويًا.. وطالبنا البيئة وعلوم البحار بالتعاون معنا للاستفادة منها في حالة ظهورها".

من جانبه، قال أسامة علي، مدير إدارة المصايف والشواطئ بالإسكندرية، إن طريقة التعامل مع ظهور قناديل البحر في هذا التوقيت يهدف إلى ضرب السياحة الشاطئية الداخلية، لافتًا إلى أنها تظهر كل عام ولا تشكل خطورة على المصطافين.