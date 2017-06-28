مصرع شخص وإصابة 14 آخرين نتيجة انقلاب "ميكروباص" بحدائق القبة

كتب - فتحي سليمان:

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بميدان المفتي في حدائق القبة، فيما انتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بميدان المفتي، وتبين وجود شخص متوفي ومصابين.

على الفور أمر اللواء علاء متولي مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى موقع الحادث.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بعد صعودها للرصيف، وأسفر الحادث عن وفاة قائدها وإصابة 14 راكبًا من مستقليها وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات القريبة من مكان الحادث.

ويرفع حاليًا رجال المرور حطام السيارات لإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.