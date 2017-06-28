أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة تنعي قائد المنطقة الشمالية العسكرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ البحيرة تنعي قائد المنطقة الشمالية العسكرية

09:50 م الأربعاء 28 يونيو 2017

محافظ البحيرة تنعي قائد المنطقة الشمالية العسكرية

المهندسة نادية عبدة

البحيرة – أحمد نصرة:

نعت المهندسة نادية عبدة، محافظ البحيرة، اللواء أركان حرب محمد لطفي يوسف، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والذي توفي، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة كان يستقلها، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ولقى الفقيد مصرعه، وأُصيب اثنين من مرافقيه، في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها عند الكيلو 135 اتجاه الإسكندرية، على الطريق الصحراوي دائرة غرب النوبارية.

وقع الحادث أثناء سير السيارة رقم "715 ت.ف.ن" قوات مسلحة، والتى كان يستقلها قائد المنطقة الشمالية، وبرفقته مساعد قوات مسلحة "عطية عثمان" قائد السيارة، ومجند "ياسر جمعة محمد"، إذ انفجر الإطار الأمامى للسيارة، ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنهم نقلوا المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وصفه بـ

    وصفه بـ"القائد الجليل".. محافظ الإسكندرية ينعي قائد المنطقة الشمالية

    أخبار
  • مصرع قائد المنطقة الشمالية العسكرية وإصابة مرافقيه في حادث سير بالبحيرة

    مصرع قائد المنطقة الشمالية العسكرية وإصابة مرافقيه في حادث سير بالبحيرة

    أخبار
  • لتغيبهم عن العمل.. إحالة 61 من العاملين بمستشفيات المنوفية للتحقيق

    لتغيبهم عن العمل.. إحالة 61 من العاملين بمستشفيات المنوفية للتحقيق

    أخبار
  • إحالة مسئولي الرعاية الأساسية بإدارة

    إحالة مسئولي الرعاية الأساسية بإدارة "أشمون" الصحية للتحقيق في المنوفية

    أخبار

إعلان

e835adabc9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس