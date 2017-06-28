محافظ البحيرة تنعي قائد المنطقة الشمالية العسكرية

البحيرة – أحمد نصرة:

نعت المهندسة نادية عبدة، محافظ البحيرة، اللواء أركان حرب محمد لطفي يوسف، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والذي توفي، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة كان يستقلها، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ولقى الفقيد مصرعه، وأُصيب اثنين من مرافقيه، في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها عند الكيلو 135 اتجاه الإسكندرية، على الطريق الصحراوي دائرة غرب النوبارية.

وقع الحادث أثناء سير السيارة رقم "715 ت.ف.ن" قوات مسلحة، والتى كان يستقلها قائد المنطقة الشمالية، وبرفقته مساعد قوات مسلحة "عطية عثمان" قائد السيارة، ومجند "ياسر جمعة محمد"، إذ انفجر الإطار الأمامى للسيارة، ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنهم نقلوا المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.