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صورة| «الفيفا» يُمهل الاتحاد السوداني 48 ساعة قبل إيقاف النشاط الكروي

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صورة| «الفيفا» يُمهل الاتحاد السوداني 48 ساعة قبل إيقاف النشاط الكروي صورة| «الفيفا» يُمهل الاتحاد السوداني 48 ساعة قبل إيقاف النشاط الكروي

التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)  ﺗﺠﻤﻴﺪ النشاط ﺍﻟﻜروى فى ﺍﻟﺴﻮﺩﺍن ابتداءً من يوم 30 يونيو الجاري، واشترط الاتحاد الدولي إخلاء مقر الاتحاد السوداني، وعدم التدخل الحكومي في الرياضة السودانية، من أجل التراجع عن قرار الإيقاف .

وتلقى الاتحاد السوداني خطابًا من الـ«فيفا» يهدده بالاستبعاد من جميع البطولات الرسمية، سواء للمنتخبات أو الأندية، بسبب التدخل الحكومي في النشاط الرياضي.

وتشارك فرق السودان ممثلة في دوري أبطال إفريقيا بفريقين هما الهلال والمريخ، في المجموعة الأولى، بينما يشارك فريق الهلال الأبيض في بطولة الكونفدرالية.

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وكانت قوات حكومية أخلت مبنى الاتحاد وطردت مجلس إدارته بالقوة، وهو ما رفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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