حبس 5 أشخاص اقتحموا مقر الوحدة المحلية لقرية المنيرة في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، بحبس 5 أشخاص، اقتحموا مقر الوحدة المحلية لقرية المنيرة، في محاولة للسيطرة عليها، بعد استردادها منهم في إطار حملات "قوت الشعب"، 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار اثنين آخرين.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا باقتحام مجموعة من عائلة واحدة مبنى الوحدة المحلية بقرية المنيرة وكسر أقفالها، ووضع أخرى جديدة عليها.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن إحدى العائلات استولت على قطعة أرض أملاك الدولة مساحتها حوالي 500 متر، وأقامت دار مناسبات "مضيفة" عليها، لكن حكم قضائي صدر لصالح مجلس المدينة، وجرى استرداد المبنى والأرض في إطار حملات استرداد أملاك وأراضي الدولة، ونقل عمل الوحدة المحلية لها ومعداتها بالكامل.

وكشفت التحريات أن المتهمين ظنوا أنهم باقتحامهم الوحدة المحلية يثبتون سند ملكية للمبنى بوضع اليد، فجرى ضبط 5 منهم، وبعرضهم على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، وجارٍ تكثيف البحث لضبط اثنين آخرين.