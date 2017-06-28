لافروف يتوقع لقاء بين بوتين وترامب في يوليو المقبل

كراسنودار(روسيا) - (د ب أ)

توقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بقوة، عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين التي ستنعقد يومي السابع والثامن من يوليو المقبل في هامبورج.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيجمار جابريل، قال لافروف اليوم الاربعاء في مدينة كراسنودار جنوبي روسيا :" نتوقع حدوث الاتصال لأن الرئيسين سيكونا في نفس التوقيت في مدينة وقاعة واحدة".

واضاف لافروف أنه " لن يكون من الصواب ألا يتحدث معا في هذه الحالة".

من جانبه، قال جابريل إن بلاده سترحب بمثل هذا اللقاء.

يذكر أنه لا الكرملين ولا البيت الأبيض أكدا رسميا حتى الآن أن الرئيسين بوتين وترامب يخططان لإجراء محادثات ثنائية على هامش قمة العشرين.

وفي حال عقد هذا اللقاء، فإنه سيكون اللقاء الأول بين بوتين وترامب.

يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية يشوبها التوتر بسبب اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية في العام الماضي و بسبب الوضع في سورية على خلفية اسقاط طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة طائرة حربية سورية مؤخرا ، مما دفع روسيا إلى تعليق تنسيق العسكري في الاجواء السورية.