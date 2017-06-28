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كشف لغز العثور على جثة مُسن في بولاق: الحارس قتله طمعًا في مصاريف دفنته

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مصراوي Masrawy

كشف لغز العثور على جثة مُسن في بولاق: الحارس قتله طمعًا في مصاريف دفنته

09:12 م الأربعاء 28 يونيو 2017

كشف لغز العثور على جثة مُسن في بولاق: الحارس قتله طمعًا في مصاريف دفنته

ارشيفية

كتب – محمد شعبان:

كشفت مباحث الجيزة، اليوم الخميس، لغز العثور على جثة سائق ملقاة على سرير غرفة نومه، بمنطقة بولاق أبو العلا، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار بدافع السرقة.

كان قسم شرطة بولاق أبو العلاء تلقى إخطارًا بالعثور على جثة سائق يبلغ من العمر 69 عامًا داخل شقته ببولاق الدكرور.

وبعد تشكيل فريق البحث، توصلت التحريات الي أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار يتردد على منزل المجني عليه.

بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة، حيث استغل تردده على الضحية لتنظيف الشقة، وانهال عليه ضربًا بقطعة حديدية، ثم قام بخنقه، للتأكد من وفاته.

وأكد في اعترافاته أن الدافع وراء ارتكاب الواقعة هو السرقة، وذلك لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليه على مبلغ 5 آلاف جنيه للإنفاق على جنازته ودفنه بعد وفاته، مما دفعه لاتخاذ قرار بقتل المجني عليه والاستيلاء على المبلغ المالى لمروره بضائقة مالية.

وذكر المتهم أنه بتفتيش شقة المجنى عليه عثر على مبلغ 300 جنيه وهاتف محمول.

وحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، بإحالته إلى النيابة العامة.

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