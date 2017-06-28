بعد إصابته ووفاة نجليه.. "سلطان" يطمئن على وكيل مديرية الشباب بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

زار الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أشرف زهران، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمستشفى المركز الطبى بسموحة، للاطمئنان عليه والتأكد من استقرار حالته الصحية وتقديم أوجه الرعاية الصحية له.

وكان وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، قد أصيب في حادث سير مروع على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي، ولقس اثنين من أبنائه مصرعهما.

وكلّف "سلطان" الطاقم الطبي المرافق له بالمتابعة اللحظية لحالته وتوفير كافة الرعاية الطبية الكاملة له ولأسرته، معربًا عن أسفه لهذا الحادث الأليم داعيًا الله أن يتغمد نجلي وكيل الوزارة بالرحمة ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كان المحافظ قد أمر بنقل وكيل مديرية الشباب والرياضة وأسرته إلى المركز الطبي بسموحة، لتلقي العناية الطبية الكاملة، مؤكدًا أنه سيتابع استقرار الحالة لحظيًا.