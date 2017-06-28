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مسؤول ليبي: اختطاف عناصر الأمم المتحدة جنائي وليس سياسي

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مصراوي Masrawy

مسؤول ليبي: اختطاف عناصر الأمم المتحدة جنائي وليس سياسي

09:10 م الأربعاء 28 يونيو 2017

مسؤول ليبي: اختطاف عناصر الأمم المتحدة جنائي وليس سياسي

الطاهر الغويل

الزاوية (ليبيا) - (د ب أ)

أكّد نائب رئيس مجلس الحكماء والشورى بمدينة الزاوية الليبية الطاهر الغويل،في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء خبر الإفراج عن عناصر بعثة الأمم المتحدة التي تم احتجازها من قبل مسلحين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وشدد الغويل على أن عملية الاحتجاز ليس وراءها أي غرض سياسي، بل كانت عملية جنائية بحتة، يمكن تصنيفها كسرقة بالإكراه، وأن مجلس الحكماء والشورى بمدينة الزاوية قام بالتحاور مع الخاطفين، واستطاع الإفراج عنهم، فيما يتم الآن التحقيق مع الخاطفين.

وقال الغويل لـ(د.ب.أ):"إن العناصر الأممية كانوا في مدينة "صرمان" غرب الزاوية، وعند عودتهم إلى العاصمة طرابلس في الساعة الرابعة مساء وبالتحديد عند وصولهم لجسر الزاوية رفقة سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن الزاوية، لم تقم السيارة التي تقل الوفد بالسير وراء سيارة الشرطة، وفي ذات الوقت قام 4 شباب مسلحين بالتهجم على السيارة الفارهة بغية الحصول عليها، وعلى بعض حاجيات الفريق الأممي".

وأكد الغويل أيضاً سلامة الطاقم الأممي مع كل حاجياتهم، وتوجههم إلى العاصمة طرابلس، فيما أصيب السائق الليبي بجروح طفيفة.

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