داعش يحظر التعامل بغير عملته في مناطق سيطرته بسوريا

القاهرة – (مصراوي)

أصدرت ما تسمى بهيئة النقد التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في سوريا، بيانًا، حظرت فيه التعامل بغير عملات التنظيم من فئات الدينار والدرهم والفلس.

ونشر موقع مجموعة سايت للاستخبارات (Site Intelligence Group) البيان اليوم الأربعاء، وحدد فيه التنظيم الإرهابي الدينار الذهبي بما يعادل سعر الذهب في السوق، ووفق العرض والطلب. وأضاف الموقع أن الدرهم الخاص بهم يعادل ألف ليرة سورية، ويوازي الدرهم 100 فلسًا.

وحظر التنظيم الإرهابي في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا، وفقًا لبيانه، التعامل بالعملات المحلية وحذر من أنه سيتم "إتلاف" أي عملات مضبوطة مما تم منعها. وطالب داعش أصحاب المحلات التجارية بوضع الأسعار بالعملة الخاصة بهم، وإلا كان صاحب المحل عرضة "للتعزير".

واختتمت المنظمة الإرهابية بيانها بأنهم سيصدرون نشرة اقتصادية "إعلامية يومية لأسعار العملات الأجنبية أمام الدينار والدرهم".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت سيطرتها على حي القادسية غرب مدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا، بعدما بدأت هجومها على المدينة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت القوات في بيان نقلته وكالة رويترز للأنباء أمس إنها سيطرت على الحي الواقع غرب الرقة. ويساعد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم قوات سوريا الديمقراطية ضد مقاتلي التنظيم في حملة الرقة بالقصف المدفعي والغارات الجوية بما في ذلك ضربات تستهدف قادة التنظيم.