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توقيع بروتوكول تعاون بين الإسكندرية و«العربية للتصنيع»

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توقيع بروتوكول تعاون بين الإسكندرية و«العربية للتصنيع» توقيع بروتوكول تعاون بين الإسكندرية و«العربية للتصنيع»

التحرير

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وقع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع للتعاون في مجالات النظافة والتجميل ونقل المخلفات الصلبة، والتعاون في توريد الأجهزة والمعدات الثقيلة، وذلك بحضور اللواء أحمد متولي، السكرتير العام للمحافظة، عبد الصادق أحمد، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، مفوض عن الفريق عبد العزيز سيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لرفع مستوي كفاءة الخدمات بالثغر.

قال سلطان إن البروتوكول استمرار للتعاون الدائم بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، مضيفا: "نأمل في مزيد من التعاون بين الهيئة، نظرا لما تتميز به من الجدية في العمل وجودة وكفاءة المنتجات المصنعة، وسعرها المناسب والتزامها بسرعة إسناد الأعمال وجودتها في التنفيذ وتوريد المعدات في موعدها المحدد".

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وأشار إلى أن البروتوكول يشمل تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ومنها ما هو خاص بشبكات الكهرباء وصيانتها، وكذا مجالات النظافة والتجميل ونقل المخلفات الصلبة من المحطات الوسيطة إلى المدفن النهائي في الحمام، وتوريد المعدات والأجهزة، موضحا: "نهدف إلى جودة الأعمال الخدمية، ووجود شفافية في الأسعار المطرحة للمعدات، للوصول بالخدمة المقدمة للمواطن إلى الصورة التي يرضاها الجميع".

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التحرير

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