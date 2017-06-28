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صور| بعد انتهاء العيد.. القمامة تحاصر قلعة قايتباي

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التحرير

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شهدت قلعة قايتباي والمنطقة المحيطة بها إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد عليها الآلاف، لقضاء وقت ممتع بصحبة أسرهم وأصدقائهم، لينتهي العيد ويرحل هؤلاء تاركين خلفهم القمامة والمخلفات ألقوها بساحة القلعة والشوارع المحيطة بها.

رصدت "التحرير"، تحول الساحة الخارجية للقلعة والطرق المؤدية إليها إلى مقلب قمامة كبير.

قال محمد عقل، رئيس حي الجمرك، الذي تقع بنطاقه قلعة قيتباي، إن المسؤول عن القمامة بساحة القلعة، ثقافة المواطنين الذين يلقون المخلفات بالطريق العام وبساحة القلعة، رغم كونها تاريخية، مشيرا إلى أن الكثافة الكبيرة للزائرين، الذين توافدوا على القلعة ومحيطها خلال العيد هي التي ساهمت في ذلك.

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وأضاف عقل، لـ"التحرير"، أنه جاري التعامل مع أزمة القمامة والمخلفات بالمنجقة، ورفعها من جانب شركة النظافة والعاملين في الحي بأسرع وقت ممكن.

وذكر أسامة الصياد، مدير عام القلعة، أن القلعة استقبلت خلال أيام العيد قرابة 20 ألف زائر بينهم عدد كبير من جنسيات عربية وأجنبية.

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