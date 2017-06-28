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وفاة قائد المنطقة الشمالية العسكرية في حادث بالبحيرة

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وفاة قائد المنطقة الشمالية العسكرية في حادث بالبحيرة وفاة قائد المنطقة الشمالية العسكرية في حادث بالبحيرة

التحرير

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أعلن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، وفاة اللواء أركان حرب محمد لطفي يوسف، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كما أصيب اثنين من مرافقيه، وذلك في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالكيلو 135 اتجاه الإسكندرية، على الطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

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تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، بلاغا بالواقعة من العميد أشرف إبراهيم، مأمور مركز وادي النطرون، وانتقل المأمور ومساعد مدير الأمن لغرب النوبارية، وتبين انقلاب السيارة رقم "715 ت ف ن" قوات مسلحة، وكان يستقلها قائد المنطقة الشمالية وبرفقته مساعد قوات مسلحة عطية عثمان، سائق السيارة، والمجند ياسر جمعة محمد، إذ انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

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التحرير

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