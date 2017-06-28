وصفه بـ"القائد الجليل".. محافظ الإسكندرية ينعي قائد المنطقة الشمالية العسكرية
وصفه بـ"القائد الجليل".. محافظ الإسكندرية ينعي قائد المنطقة الشمالية العسكرية
08:51 م الأربعاء 28 يونيو 2017
محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الإسكندرية – محمد عامر:
نعى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اللواء أركان حرب محمد لطفي يوسف، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والذي وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة كان يستقلها عند الكيلو ١٣٥ على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي.
ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، منذ قليل، تقدم المحافظ بواجب العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري ولأسرة الفقيد واصفًا إياه بالقائد الجليل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وجميع محبيه الصبر والسلوان.
وكان اللواء أركان حرب محمد لطفي يوسف، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، قد لقى مصرعه، اليوم الأربعاء، وأُصيب اثنين من مرافقيه، في انقلاب سيارة كانوا يستقلونها عند الكيلو 135 اتجاه الإسكندرية.
وقالت مديرية أمن البحيرة أنه أثناء سير السيارة رقم "715 ت.ف.ن" التابعة للقوات مسلحة، والتي كان يستقلها قائد المنطقة الشمالية، وبرفقته مساعد قوات مسلحة ومجند "ياسر جمعة محمد"، انفجر الإطار الأمامى للسيارة مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.
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