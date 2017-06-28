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التشكيل الرسمي لمواجهة البرتغال وتشيلي

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التشكيل الرسمي لمواجهة البرتغال وتشيلي التشكيل الرسمي لمواجهة البرتغال وتشيلي

التحرير

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أعلن فيرناندو سانتوس، وأنطونيو بيزي، مدربا البرتغال وتشيلي، تشكيلة فريقيهما لمواجهة بينهما مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس القارات، المقامة في روسيا حتى الأحد المقبل.

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

روي باتريسيو، سيدريك سواريس، جوزيه فونتي، برونو ألفيس، إليسو، كارفاليو، أدريان سيلفا، أندريه جوميز، برناردو سيلفا، أندريه سيلفا، كريستيانو رونالدو.

 تشكيل تشيلي:

كلاوديو برافو، ماوريسيو إيسلا، جونزالو خارا، جاري ميديل، جان بوسيجور، بابلو هيرنانديز، مارسيلو دياز، تشارلز أرانجويز، أرتورو فيدال، فارجاس، أليكسيس سانشيز.
 

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