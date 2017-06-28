«السويس للحاويات»: لم نتأثر بهجوم «بيتيا» الإلكتروني

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أعلن هاني النادي، مدير العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات، المملوكة بنسبة 50% لمجموعة أب مولر ميرسك، عن أن محطة الحاويات الخاصة بها ونظم العمل لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني "بيتيا"، الذي تعرضت له مؤسسات عالمية، بالرغم من العمل بنفس النظام التكنولوجي لـ"ميرسك".

أوضح النادي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الشركة اتخذت جميع تدابير التحكم داخليا من قبل الفريق الفني لتجنب التأثير ومنع الهجمات المستقبلية من هذا النوع بالذات، مؤكدا أن قناة السويس للحاويات قادرة على الحصول على بيانات عملائها والمعلومات الخاصة بهم وملفات الـEDI بطريقة طبيعية.

وأشار إلى أن عمليات الشركة لم تشهد أي انقطاع بالنسبة للتواصل مع العملاء أو عمليات البوابات، وأنهم قادرون على خدمة الحاويات، والسفن تصل بشكل طبيعى إلى محطة قناة السويس للحاويات.

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وأكد مدير العلاقات العامة أنه يجري التواصل مع العملاء المتضررين، من أجل العمل حول حلول تمكنهم من تبادل البيانات والحفاظ على الأعمال التجارية قيد التشغيل، لافتا إلى أن الهجوم أثر على أعمال أحد أكبر عملاء وهو الخط الملاحي ميرسك.

وتعرضت مؤسسات أعمال كبرى تشمل شركتي "روسنفت" الروسية العاملة في قطاع النفط، و"ميرسك" المتخصصة في الشحن، لهجوم إلكتروني واسع النطاق، أمس الثلاثاء، من خلال فيروس يسيطر على الملفات الخاصة بالشركة ويطالب بفدية قدرها 300 دولار تُدفع عبر العملة الإلكترونية "بيتكوين".