إجراء قرعة الحج السياحي الإثنين المقبل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عن إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحي للعام 1438هـ، الإثنين المقبل، حيث يتنافس عدد 108 آلاف و473 مواطنًا على 36 ألف تأشيرة حج مخصصة لوزارة السياحة.

يذكر أن عدد المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي لمستوى الخمس نجوم بلغ 12862 مواطنًا، فيما تقدم عدد 6973 مواطنًا لحج مستوى الأربع نجوم، بينما بلغ عدد المتقدمين للحج الاقتصادي طيران 51256 مواطنًا، وعدد المواطنين لحج البري 37382 مواطنًا، فيما بلغ عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات الحج هذا العام بلغ 1933 شركة.

شاهد أيضا

ووفقًا للضوابط سيتم رد المبالغ الخاصة بمقدمات جدية الحجز للمواطنين الفائزين في القرعة إلى شركة «رأس التضامن»، أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يحالفهم الفوز سيتم رد الأموال الخاصة بهم إلى الشركة أيضًا، في موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان النتيجة.