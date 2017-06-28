وزير التعليم: اعلان نتيجة الثانوية 20 يوليو المقبل

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع كل من وزيرى البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم، لاستعراض عدد من الموضوعات الهامة التى سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر انعقاده خلال منتصف الاسبوع المقبل.

وفى بداية الاجتماع، عرض وزير البترول تقريراً حول تقدم الأعمال فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى الجمهورية، حيث أشار إلى أن هناك أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعى لها بمختلف المحافظات بدء نشاط التوصيل وحتى الان، وأن خطة قطاع البترول تعطى الاولوية لتوصيل الغاز إلى المناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.

وقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية والمحافظين بما يضمن التغلب على أى مشكلات أومعوقات تواجه تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى الجمهورية بما يسهم فى زيادة معدلات تنفيذ المشروع.

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كما أشار وزير البترول إلى الموقف الخاص بتنفيذ برنامج الوزارة لتطوير معامل التكرير المصرية، لافتاً إلى الاسراع بوتيرة تنفيذ توسعات معملى تكرير ميدور وأسيوط خلال المرحلة المقبلة بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 3.7 مليار دولار، فى ضوء الاهمية الاستراتيجية للمشروعين وخاصة بعد صدور القانون رقم 74 لسنة 2017 المتعلق بالسماح لوزير المالية بضمان الشركتين فيما تحصلان عليه من تمويل مما يعد خطوة مهمة للاسراع بالتنفيذ.

ومن جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم خلال الإجتماع الملف الخاص بتوفير الأراضي للتوسع فى إقامة المزيد من المدارس بمختلف المحافظات.

وأوضح فى تصريحات صحفية له عقب الاجتماع أن نتيجة الدبلومات الفنية تم إعلانها اليوم وكان بها 9 فتيات من الأوائل، موضحا أن نتيجة الثانوية العامة سيتم إعلانها يوم20٠ يوليو القادم، مشيراً الى التعاون والتنسيق الجيد الذى تم بين مختلف مؤسسات الدولة فيما يتعلق بملف امتحانات الثانوية العامة وقد ساهم فى التعامل مع ظاهرة الغش بشكل واضح، هذا فضلاً عن القضاء على اى سلبيات كانت تحدث، مشيداً فى هذا الصدد بنجاح نظام البوكليت كاسلوب متطور لاداء الامتحانات.