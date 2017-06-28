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مسئولون: إجراءات أمنية جديدة على الرحلات إلى أمريكا خلال ساعات

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مصراوي Masrawy

مسئولون: إجراءات أمنية جديدة على الرحلات إلى أمريكا خلال ساعات

07:47 م الأربعاء 28 يونيو 2017

مسئولون: إجراءات أمنية جديدة على الرحلات إلى أمريكا خلال ساعات

أرشيفية

واشنطن - (أش أ)

أعلن مسئولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن واشنطن بصدد الإعلان خلال ساعات عن تطبيق إجراءات أمنية جديدة على الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن المسئولين بوزارة الأمن الداخلي الامريكى قولهم: "إن الطائرات المتجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة سوف يتعين عليها تطبيق هذه الإجراءات الأمنية الجديدة، وفي حالة رفض تطبيق مثل هذه الإجراءات، فإن شركات الطيران ستلتزم بمنع الركاب من حيازة أجهزة اللاب توب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجما داخل الطائرات القادمة للولايات المتحدة". 

وأضافت الشبكة الأمريكية أن حظر إدخال أجهزة "اللاب توب" مفروض بالفعل على الرحلات الجوية المباشرة القادمة من 10 دول فى منطقة الشرق الأوسط . 

وكشف المسئولون الأمريكيون النقاب أيضا عن أن واشنطن تدرس في الوقت الراهن إمكانية توسيع الحظر المفروض على حيازة أجهزة "اللاب توب" داخل الطائرات المتجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة ليشمل بعض الدول الأوروبية .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن واشنطن تعكف حاليا على دراسة كيفية مواجهة التهديدات الإرهابية الجديدة خاصة مع اكتشافها أن العناصر الإرهابية تقوم في الوقت الراهن بإنتاج قنابل يمكن إخفائها داخل بطاريات أجهزة "اللاب توب".

هذا المحتوى من

Asha

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