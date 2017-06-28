"قناة السويس للحاويات": لم نتأثر بالهجوم الإلكتروني "بيتيا"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال هاني النادي، مدير العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات المملوكة بنسبة 50% لمجموعة "أب مولر ميرسك"، اليوم الأربعاء، إن محطة الحاويات الخاصة بالشركة ونظم العمل لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني "بيتيا" الذي تعرضت له مؤسسات عالمية، رغم عملهم بالنظام التكنولوجي نفسه.

وأشار "النادي"، في تصريحات صحفية، إلى أن الشركة اتخذت جميع تدابير التحكم داخليًا من قبل الفريق الفني لتجنب التأثير ومنع الهجمات المستقبلية من هذا النوع بالذات، مؤكدًا أن قناة السويس للحاويات قادرة على الحصول على بيانات عملائها والمعلومات الخاصة بهم وملفات الـEDI بطريقة طبيعية.

وأضاف "النادي" أن عمليات الشركة لم تشهد أي انقطاع بالنسبة للتواصل مع العملاء أو عمليات البوابات، وأنهم قادرون على خدمة الحاويات لعملائنا، مؤكدًا أن السفن تصل بشكل طبيعي إلى محطة قناة السويس للحاويات.

وأكد مدير العلاقات العامة أنه يجري التواصل مع العملاء المتضررين بهدف التوصل لحلول تمكنهم من تبادل البيانات والحفاظ على الأعمال التجارية قيد التشغيل، لافتًا إلى أن الهجوم أثر على أعمال أحد أكبر العملاء وهو الخط الملاحي "ميرسك".

وكانت مؤسسات أعمال كبرى تشمل شركتي "روسنفت" الروسية العاملة في قطاع النفط، و"ميرسك" المتخصصة في الشحن، قد تعرضتا لهجوم إلكتروني واسع النطاق، أمس الثلاثاء، من خلال فيروس يسيطر على الملفات الخاصة بالشركة ويطالب بفدية قدرها 300 دولار تُدفع عبر العملة الإلكترونية "بيتكوين".