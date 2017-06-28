بالأرقام.. مبابي يكتسح رونالدو في عمر الـ18 عامًأ

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في الوقت الذي ينتظر فيه ريال مدريد القرار الأخير لكريستيانو رونالدو إما بالبقاء أو بالرحيل، يتبادر إلى أذهان عشاق الفريق الملكي اسم كيليان مبابي والرغبة الكبيرة في انتدابه إلى ملعب البيرنابيو.

وتأمل جماهير الملكي في أن يوقع مبابي مع ريال مدريد، بصرف النظر ما إذا بقى رونالدو مع الفريق أو قرر الرحيل، وهو أمر طبيعي في ظل المستويات المبهرة التي قدمها الدولي الفرنسي مع موناكو الموسم الماضي، وأدت إلى تهافت كبرى الأندية الأوروبية للحصول على خدماته.

وفي سن الـ18 عامًأ تشير جميع احصائيات مبابي على تفوقه التام على النجم البرتغالي عندما كان في نفس العمر، فاللاعب الفرنسي حقق كل ما حققه النجم البرتغالي في هذا السن.

وخاض مبابي مباراته الاحترافية الأولى وهو في عمر 16 عامًا و11 شهر، بينما لعب رونالدو أول مبارياته وهو في عمر 17 عامًا و6 شهور.

وأحرز مبابي هدفه الأول في مرمى تروا في الدوري الفرنسي وهو بعمر 17 عامًأ وشهرين، بينما سجل رونالدو أول أهدافه وهو في عمر 17 عامًأ و8 شهور في مرمى موريرينسي.

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ولم يسجل رونالدو أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلا عندما بلغ الـ20 عامًأ، بينما يمتلك مبابي في رصيده التهديفي في دوري الأبطال 6 أهداف سجل أولها وهو في عمر 18 عامًأ وشهرين في مرمى مانشستر سيتي بملعب الاتحاد.

وخاض مبابي 60 مباراة في مسيرته حتى الآن من بينها مباراتين دوليتين، بينما خاض رونالدو في نفس العمر 31 مباراة فقط، كما خاض مبابي أول مباراة دولية له وهو أصغر من رونالدو بثلاثة شهور.

ويملك مبابي في رصيده لقب بطولة أوروبا تحت 19 سنة العام الماضي إلى جانب تتويجه بلقب الدوري الفرنسي مع موناكو الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 15 هدفًا.

وفي حال قرر رونالدو الرحيل عن ريال مدريد، ستنفجر موهبة مبابي مع الفريق الملكي وربما يصبح اللاعب الأفضل في العالم في وقت قصير.