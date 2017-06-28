بالصور| سفير مصر في زامبيا يستقبل بعثة الأهلي

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استقبل السفير رجائي نصر، سفير مصر في زامبيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى زامبيا عصر اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة زاناكو الزامبي، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد السفير في المطار برفقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي، لاستقبال البعثة التي وصلت في الثانية ظهر اليوم بعد رحلة طيران استغرقت نحو 14 ساعة.

وتقوم السفارة المصرية بالتعاون مع مدير الكرة بالأهلي على مدار الـ72 ساعة الماضية، على تذليل كافة العقبات أمام بعثة الأهلي، وتوفير احتياجات الفريق كافة.